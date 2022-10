Fußball Druck gibt’s auf beiden Seiten

Uli Nodler

Weil am Rhein. Die bisherige Bilanz in den bezirksinternen Duellen und der Tabellenplatz sprechen für den Gastgeber. Die Weiler haben in Erzingen gewonnen, gegen Laufenburg unentschieden gespielt und in Rheinfelden verloren. Zell hat dagegen sowohl in Laufenburg als auch in Erzingen verloren. Dennoch dürfte ein Erfolg der Grenzstädter nicht programmiert sein.