Fußball: Druck hat nur der FVLB

Vorteile dürfte der TuS Binzen in der Offensive haben. Nils Mayer hat seine hartnäckige Verletzung, die ihn in der vergangenen Saison viel zu oft ausbremste, überwunden, deutete in der Vorbereitung an, dass er wieder der Torjäger in der anstehenden Saison sein könnte. Noch ein Tor mehr als Mayer (20 Treffer) hat Hannes Brenneisen in der zurückliegen Spielzeit erzielt. Doch Brenneisen muss noch beweisen, dass er auch in der Landesliga erfolgreich ist. Immer für ein Tor gut ist auch Jörg Hupfer, der in der vergangenen Saison im Angriff erfolgreich in die Bresche gesprungen ist.

Einen Typ wie Mayer hat der FVLB nicht in seinen Reihen. Offensiv soll es das Kollektiv richten. Interessant wird es auch sein, wer im Mittelfeld dominieren wird. Da werden bekanntlich die Spiele entschieden.