Fußball Duell der beiden Top-Favoriten am 11. Spieltag

Eine Woche länger Pause haben die spielfreien Kicker des SV Weil II. Die beiden Topfavoriten auf den Meistertitel, der TuS Lörrach-Stetten und der TuS Binzen, starten vor den eigenen Fans in die neue Runde. So richtig interessant wird es gleich am zweiten Spieltag, der am 14. und 15. August ausgetragen wird, wenn der TuS Binzen bei den spielstarken Sportfreunden in Schliengen antreten muss. Das direkte Duell der beiden mit namhaften Kickern bestückten Meisterschaftsanwärter Nummer eins steigt am 16. Oktober, wenn es auf dem Stettener Kunstrasen zur Sache geht.

Der vorläufige Spielplan