Fußball Duell um Weiler Vorherrschaft

Von Fabian Schreiner

Derby im Rebgarten: Aufsteiger FV Haltingen trifft auf den SV Weil III am zehnten Spieltag in der Kreisliga A-West. Vor einer schweren Auswärtshürde steht der TuS Lörrach-Stetten. Stolpert Spitzenreiter SV Herten über den SV Schopfheim?

Lörrach. Nach einer langen Durststrecke feierte der SV Schopfheim am vergangenen Wochenende wieder einen Sieg. Mit Selbstvertrauen können die Jungs von Coach Joachim Boos heute, 16 Uhr, beim Ligaprimus antreten.

Viele wichtige Stammkräfte werden allerdings noch verletzt ausfallen. Deshalb können die Verantwortlichen des Tabellen-Neunten die Situation sehr gut einschätzen. „Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen“, unterstreicht SVS-Abteilungsleiter Thomas Schulz. Vor der Partie gegen Nollingen wurden intern einige Dinge angesprochen. „Das hat gefruchtet. Ich hoffe, dass wir diesen Weg fortführen können.“

Erst in der Schlussphase drehte Lörrach-Stetten das Heimspiel gegen den FC Huttingen. Der Rückstand auf den SV Herten beträgt weiterhin sechs Zähler. Morgen ab 15 Uhr geht’s nach Degerfelden. Dort hat Spielertrainer Patrick Streule unter der Woche ja Verstärkung bekommen. Mike Baltensperger wird künftig mit ihm zusammen das Zepter beim FVD schwingen. Nach dem ersten Heimsieg (4:1 gegen Haltingen) will man nun unbedingt nachlegen.

Das haben sich Ralf Eckert und der FV Haltingen mit Sicherheit ganz anders vorgestellt. Das Comeback des Meistertrainers vor Wochenfrist in Degerfelden ist misslungen. Die Konzentration gilt allerdings nun dem Stadt-Derby gegen die „Dritte“ des SV Weil. Los geht’s morgen ab 15 Uhr. Die Kicker vom Nonnenholz haben zuletzt eine aufsteigende Formkurve aufgewiesen. „Für uns kommt das Derby zum richtigen Zeitpunkt“, betont SVW III-Trainer Franco Viteritti. Rivalen sind die beiden Vereine in der Grenzecke nicht. „Doch es geht um die Vorherrschaft in der Stadt.“

Ist beim FC Hausen nun endlich der Knoten geplatzt? Der Derby-Sieg in Fahrnau war Balsam für die Seele. Gegen den FV Lörrach-Brombach III heute Nachmittag (15.30 Uhr) können die Schützlinge von Übungsleiter Atilla Ürgen vorerst auf einen Nichtabstiegsplatz klettern. Vor einem Jahr grüßte der SV Todtnau noch von der Tabellenspitze. Diese Runde verläuft eher durchwachsen. Doch das war allen Beteiligten bewusst. Am Sonntag (15 Uhr) soll zuhause gegen den SV Karsau jedoch der vierte Saisonsieg her.

Aufgrund der Auswärtsschwäche reicht es für den TuS Kleines Wiesental derzeit nicht für mehr als einen Mittelfeldplatz. Um den Anschluss an die Spitzenplätze nicht zu verlieren, benötigt der TuS im Heimspiel am morgigen Sonntag, 15 Uhr, gegen den FV Fahrnau drei Zähler.

Kellerkind FC Huttingen braucht ein Erfolgserlebnis. Heute ab 16 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Michael Heitzler beim Aufsteiger SV Nollingen. „Woche für Woche müssen wir die Jungs aufbauen“, informiert Heitzler. Der personelle Aderlass ist groß. Doch das alleine will der Cheftrainer nicht gelten lassen. „Wir müssen entschlossener werden und das Vertrauen in die eigenen Stärken zurückgewinnen.“ Der FC Steinen-Höllstein empfängt vor heimischem Publikum den punktgleichen FC Hauingen. Die Partie wird morgen um 14 Uhr angepfiffen.