Fußball Duo in der Favoritenrolle

„Au-Wittnau ist heim- und kampfstark. Da werden wir nicht im Schongang gewinnen“, rechnet Aktas mit einem hartnäckigen Gegner. Dennoch geht der Oberligist als klarer Favorit in dieses Duell. In der ersten Runde setzte sich der FVLB beim Bezirksligisten SG Mettingen/Krenkingen mit 2:0 durch.

Verletzte und Urlauber machen es dem Laufenburger Trainerteam derzeit zwar „leicht“, die Mannschaft aufzustellen, doch viel passieren darf angesichts der dünnen Personaldecke nicht mehr. Nur zehn Spieler aus dem Kader der „Ersten“ standen Chef-Coach Michael Wasmer in der ersten Hauptrunde zur Verfügung.

Damals blieb dem 46-jährigen Trainer nichts anderes übrig, als sich zusammen mit Co.-Trainer Yannick Matthes (eingewechselt 81.) neben Marc Wuchner (eingewechselt 75.) selbst mit auf die Bank zu setzen. Michael Wasmer beließ es in Radolfzell dann aber doch bei zwei Auswechslungen und war am Ende des 8:2-Pokalerfolges voll des Lobes ob der Leistung seiner Mannschaft.

Die Nullachter fahren in der zweiten Pokalrunde erneut an den Bodensee. Gastgeber ist der SC Kon­stanz-Wollmatingen, der vor drei Jahren aus der Landesliga abgestiegen war und seither in der Bezirksliga stets als Tabellendritter am Wiederaufstieg scheiterte. Im Juli unterlag der SC im Bezirkspokalfinale Laufenburgs Erstrunden-Gegner FC Anadolu Radolfzell mit 0:2. Doch in der ersten Pokalrunde schaltete der Bezirksligist den Landesligisten SV Denkingen nach einem torreichen 4:4 in der Verlängerung aus und zog als Unterklassiger in die zweite Runde ein.

Der Sieger dieser Begegnung stünde mit einem Heimspiel im Achtelfinale, dort allerdings vor einer Hürde, die kaum höher sein könnte. Denn der Gegner wäre entweder Oberligist Freiburger FC oder der Regionalligist Bahlinger SC. Der FFC setzte sich beim Landesligisten SV Kirchzarten mit 3:0 durch, Bahlingen siegte beim Landesligisten Untermünstertal mit 10:0.