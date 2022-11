Fußball Durchatmen beim SV Eichsel

Weil-Trainer Marco Kern konnte die Entscheidung des Unparteiischen, die Partie abzubrechen indes nachvollziehen: „Dass er nach diesen Umständen nicht mehr anpfeifen wollte, war richtig. Der Schiedsrichter hat schließlich nicht nur wegen ein bisschen Geschubse und ein paar Worten unter der Gürtellinie abgebrochen. Da kam es zu mehr.“ Nun liegt es am Bericht von Tafaro und dem Verband, wie die Begegnung letztlich in die Wertung gehen wird.

Sicherer Sieg für den FC Hauingen

Fußball gespielt wurde in Hauingen. Die Heimelf hatte beim 4:0 gegen Bosporus FC Friedlingen keine großen Probleme und holte ihren achten Saisonsieg. Mit 25 Punkten liegen die Schützlinge von Trainer Mick Fahr weiter acht Zähler hinter Spitzenreiter TuS Lörrach-Stetten, der sich gegen den SV Herten II mit 5:0 durchsetzte.

Hauingen führte bereits nach einer knappen halben Stunde mit 3:0. Mit der zweiten Halbzeit war Fahr allerdings alles andere als einverstanden: „Das war eine der schwächsten Halbzeiten in dieser Saison von uns. Wir haben viel zu oft die falschen Entscheidungen getroffen. Die letzte Konsequenz hat dann auch gefehlt.“ Für den Endstand sorgte in der Schlussphase dann aber noch Rückkehrer Yannik Scheurer.

Sieg im Derby für den SV Schopfheim

Durch das 2:1 im Derby gegen den FC Hausen hat der SV Schopfheim den Nachbarn in der Tabelle überholt und sich im oberen Tabellendrittel weiter festsetzen können. Özel Umut brachte den SVS schon nach sechs Minuten in Führung. Hausen kam nach 20 Minuten besser ins Spiel. Bernhard Wunderlich erzielte nach etwas mehr als einer halben Stunde den Ausgleich. In der zweiten Hälfte erspielten sich die Schopfheimer laut Trainer Uwe Kraehling zahlreiche Torchancen, während Hausen kaum gefährlich wurde. Den Siegtreffer markierte nach 55 Minuten Emil Schellhorn. „Es war ein typisches Lokalderby. Da war viel Kampf und Mentalität vor 200 Zuschauern zu sehen“, quittiert Kraehling. Hausens Torjäger Wunderlich musste nach 66 Minuten angeschlagen vom Feld.

Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit sah Schopfheims Yavusan Orhan noch die Gelb-Rote Karte. Ansonsten blieb alles friedlich. Kraehling durfte sich zudem über das Comeback von Shadi Zein freuen, der zur zweiten Halbzeit aufs Feld kam.

Wichtige Punkte für den SV Eichsel

„Big Points“ im Abstiegskampf sicherte sich der SV Eichsel im direkten Duell mit dem SV Todtnau. Am Ende schlug ein 3:2 für die Dinkelberger zu Buche.

Für das Team von Trainer Manuel Schwarz war es der erste Heimsieg in dieser Spielzeit. „Man hat gleich gemerkt, um was es in diesem Spiel geht“, betont Schwarz. „Meine Mannschaft war parat und erspielte sich viele Torchancen. Leider verteilen wir zwei Geschenke und bekommend dadurch die beiden Gegentreffer.“

Für Schwarz geht der Sieg unterm Strich in Ordnung. „Das Ergebnis sieht knapper aus als es am Ende war.“ Besonders schön war das 2:1 von Kai Karau per Lupfer.

Wittlingen II hat nicht genügend Spieler

Aufgrund zu vieler verletzter Spieler musste der FC Wittlingen II die Auswärtspartie beim FV Lörrach-Brombach II am Samstagabend absagen. Das Spiel wird nun voraussichtlich mit 3:0 für die Grütt-Kicker gewertet.