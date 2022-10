Fußball Duseltor verhilft Stegen zum Sieg

Stegens Manuel Benz sorgte in der zwölften Minute mit einem Verzweiflungsschuss für den einzigen Treffer des Tages. Auch wenn Christian Rapp im Gehäuse der Zeller etwas unglücklich aussah, auf seine Kappe ging das Tor auf keinen Fall. Denn es war eigentlich irregulär. Denn die Gäste blieben trotz eines offensichtlichen Offensivfouls im Ballbesitz und trafen so mehr als glücklich. Eine identische Situation hatte Schiedsrichter Yannick Schäfer zuvor auf der Gegenseite korrekterweise abgepfiffen. „Ich will keine Schiedsrichterschelte betreiben, aber das war heute absolut nicht schlüssig, was der Schiedsrichter gepfiffen hat. Von den beiden Assistenten kam auch nie irgendeine Reaktion“, bemängelte Müller. Die Ursache für die Niederlage lag aber in erster Linie daran, dass es den Wiesentälern an der Eingespieltheit fehlte.

Immer wieder muss Müller in dieser Saison eine neue Formation aufbieten, weil zu viele Stammkräfte aus den unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung stehen. Dennoch gelang es Zell auch gegen Stegen immer wieder, gefährliche Strafraumszenen zu erzeugen. Die Spielideen und die Konzepte waren auf Seiten der Zeller vorhanden. Aber zum Leidwesen des Trainers nicht das dafür notwendige Personal. So fiel zum Beispiel vor dem Match gegen Stegen Goalgetter Leon Boos noch kurzfristig aus. „Es war kein schlechtes Spiel von uns. Stegen steht nicht ohne Grund auf dem vierten Rang.“