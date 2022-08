Fußball Echte Standortbestimmung

Das erste Saisonspiel dürfte für den FC Zell eine echte Standortbestimmung werden. Der Gegner spielte in der vergangenen Saison noch in der Verbandsliga und musste sich jüngst Mitabsteiger SV Weil zu Hause im SBFV-Pokal mit 6:7 nach Elfmeterschießen geschlagen geben. Dabei spielten die Gäste aus dem Dreiländereck 60 Minuten lang nur zu neunt. Das heißt: Der Respekt sollt sich beim FCZ in Grenzen halten. „Wir spielen zu Hause und wollen die Punkte hier behalten“, betonte denn auch Coach Müller.

Die Urlaubswelle ist auch am FC Zell nicht vorbei gerollt. „Am Samstag und auch die nächsten Wochen müssen wir improvisieren. Da werden immer wieder Spieler urlaubsbedingt fehlen. So ist morgen Kapitän und Abwehrchef Daniel Philipp nicht dabei. Wenn beim FC Zell alle Mann an Bord sind, dann kann der FC Zell jedem Gegner in der Liga gefährlich werden.