Fußball Echter Fachmann mit „Stallgeruch“

Ein routinierter Trainerfuchs, der für Kontinuität und Sachverstand steht, übernimmt im Sommer das Kommando im Grütt. Enzo Minardi, der selbst schon einmal für den FV Lörrach auf Torejagd ging, tritt die Nachfolge von Ralf Moser an. Der 55-jährige Trainer des Ligakonkurrenten FC Auggen galt als „Wunschkandidat“.

Von Mirko Bähr

Lörrach. Die Spatzen pfiffen es von den Dächern. Nun ist es also amtlich. Enzo Minardi kehrt ins Grütt zurück. Dort hatte der Stürmer schon seine Fußballstiefel von 1988 bis 1992 geschnürt und so einige Tore bejubelt. Für den FVLB ist der Italiener, der in Breisach zuhause ist, ein „echter Trainer-Coup“. Zumal Minardi „ein allseits geschätzter und anerkannter Experte mit Stallgeruch“ sei.

Erstes Gespräch dauert zweieinhalb Stunden

Das Präsidium hatte unter der Federführung des Sportlichen Leiters Martin Aßmuth nach Ralf Mosers Bekanntgabe, das Traineramt nach zehn Jahren niederzulegen, ein Anforderungsprofil erstellt.

Vier Kandidaten erfüllten schließlich die Kriterien. Schnell aber kristallisierte sich Minardi als 1a-Lösung heraus. „Unser erstes Gespräch dauerte gut zweieinhalb Stunden, zügig wurde klar, dass wir auf einer Wellenlänge liegen. Wir sprechen dieselbe Fußballsprache“, machte Aßmuth bei der Medienkonferenz im Vereinsheim klar. Übrigens: Sechs Trainer hatten selbstständig ihre Bewerbung abgegeben.

Die Chemie stimmt, zumal auch Minardi die Integration des eigenen Nachwuchses am Herzen liegt und er ebenso den Anspruch hat, eine bestehende Mannschaft weiterzuentwickeln. Aßmuth: „Er will etwas aufbauen und nicht zwölf externe, fertige Spieler holen. Und so sind wir der Überzeugung, dass Enzo Minardi der richtige Mann für uns ist.“

Schnell und zielorientiert seien dann die weiteren Gespräche vonstatten gegangen. Und nun freuen sich Präsident Joachim Schröter und Vizechef Bernd Schleith über einen echten Fachmann und darüber, dass diese frühe Entscheidung nun dem Verein und seinen Spielern Planungssicherheit gebe. Jetzt, wo die Würfel gefallen sind, werde man mit den Akteuren und über deren Zukunftspläne sprechen.

Geht es nach dem Verein, soll Mino Bouhabila weiterhin als Assistenztrainer agieren. „Mino ist ein qualifizierter Experte. Er genießt unsere volle Wertschätzung“, so Aßmuth. Bis Ende der Winterpause soll diese Personalie geklärt sein.

Minardi überlegte indes nicht lange, als der FVLB ihn kontaktierte. „So eine Möglichkeit bekommt man nicht häufig“, sagt er und strahlt. „Ich habe gleich nach dem ersten Gespräch zugesagt.“ Der Zeitpunkt sei nun gekommen, etwas Neues zu machen. Insgeheim hatte er sich erhofft, dass der FVLB bei ihm vorstellig werde. „Vor zwei Jahren hat Thomas Groß schon einmal angefragt, ob ich mir das vorstellen könnte.“ Jetzt wurde es konkreter.

Minardi führt Auggen in die Verbandsliga

Auch die Entfernung zum Wohnort ficht ihn nicht an. „Ob 20 oder 40 Kilometer, das spielt für mich keine Rolle. Ich habe vier Jahre in Lörrach gekickt, ich weiß noch, wo die Autobahn endet.“

Minardi freut sich auf die neue Aufgabe. „Die Mannschaft hat Qualität, ich möchte sie weiterentwickeln“, so der neue Mann in der Coachingzone, den auch die Infrastruktur im Grütt fasziniert. Eine Mannschaft weiterzuentwickeln und vor allem junge Spieler aus unterklassigen Ligen zu integrieren, dafür steht Minardi wie kaum ein Zweiter. Er hatte den FC Auggen 2010 in der Bezirksliga übernommen und gar bis in die Verbandsliga geführt. Und das mit doch sehr bescheidenen Mitteln.

Das imponierte auch den FVLB-Verantwortlichen: „Ich habe mich immer wieder gefragt, wie er das bloß macht“, schmunzelt Schröter. Etwas neidisch sei er da schon gewesen, als Auggen eine Etage höher als der FVLB gespielt habe. Diesen Verein soll Minardi, der als Aktiver unter anderem auch beim SC Freiburg II und beim Offenburger FV in der Oberliga gespielt hat, nun kurzfristig im Verbandsoberhaus etablieren.

Im Grütt ist man guten Mutes: „Er versteht es Spieler zu integrieren, zu motivieren und zu Höchstleistungen zu pushen. Ich bin überzeugt, dass diese Kombination eine Erfolgsgeschichte wird“, so Aßmuth. „Der Aspekt der Nachhaltigkeit, wie ihn Ralf Moser erfüllt hat, ist in der Personalie Enzo Minardi begründet.“

Schleith: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Das wird eine runde Suche.“