Fußball Effektive Zeller

Chancentod VfR Bad Bellingen

Denn: In der ersten halben Stunde war der Bezirksligist vor heimischem Anhang im Rheinstadion das bessere Team. Die Gäste aus der Schwanenstadt hätten sich nicht beschweren können, wären die Gastgeber nach einer halben Stunde mit 3:0 vorne gelegen. Schon in der 4. Minute „küsste“ der Ball die Latten-Oberkante des Zeller Gehäuses. Torjäger Tim Siegin, der stark begann, in der zweiten Halbzeit jedoch nur noch wenige Akzente setzen konnte, hatte nach einer flachen Hereingabe von Tim Schillinger aus der Drehung abgezogen und der Ball berührte die Latten-Oberkante. Fünf Minuten später musste sich Zells Keeper Christian Rapp mächtig strecken, um einen Kopfball Max Scheurers zu entschärfen.

Es spielte eigentlich nur der VfR Bad Bellingen. Die aggressiven Gastgeber gewannen im Mittelfeld fast alle Zweikämpfe und provozierten die Zeller zu zahlreichen Abspielfehlern. Zu allem Ungemach ließ sich Rapp von Schillinger im Strafraum den Ball abnehmen. Doch statt den verdutzten Zeller Schlussmann mit einem platzierten Schuss ins leere Tor keine Chance zu lassen, nagelte der VfR-Stürmer die Kugel an die Latten-Oberkante. Die vierte Bad Bellinger Großchance vergab erneut Siegin, als er vom FCZ-Neuzugang Peter Krieg im letzten Moment am Einschuss gehindert wurde. „Die hätten schon nach einer Viertelstunde 2:0 führen können“, legte Zells Stoßstürmer Kevin Weiss den Finger in die Zeller Wunde. „Zum Ball gehen, Jungs“, schrie sich auch Zells Trainer Lars Müller die Lunge aus Leib.