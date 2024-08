Fußball: Eher mäßig, aber der erste Sieg

Der VfR Bad Bellingen belohnte sich in der 34. Minute mit seinem forschen Auftritt an diesem lauschigen Spätsommerabend. Jakob Hugenschmidt, der Mann auf der linken Außenbahn. spielte einen lange Ball auf Mike Muser, der FVLB-Goalie Mark Philipp mit einem herrlichen Distanzschuss keine Chance ließ. „40 Minuten haben wir in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, waren für mein Gefühl auch die bessere Mannschaft“, lobte VfR-Trainer Peter Johann. „Doch am Ende hat es nicht gereicht, weil kurz nach der Halbzeit bei uns die Ordnung gefehlt hat und wir durch einen unnötigen Elfmeter wieder in Rückstand geraten sind“, fügte der Bad Bellinger Cheftrainer an.

Den Strafstoß verwandelte Alija Kapidzija sicher. Der Neuzugang aus Murg war aber einmal mehr nicht der Mann, der im FVLB-Mittelfeld die Fäden zog. Danach hatte der FV Lörrach-Brombach das Spiel, auch bedingt durch die eine oder andere Auswechslung, gegen einen nun kräftemäßig nachlassen VfR Bad Bellingen im Griff. Wie schon in der ersten Halbzeit liefen die FVLB-Offensiven immer wieder ins Abseits. Im gesamten Spiel geschah das dann fünfzehnmal. Schließlich war es der eingewechselte Giovanni Passannante, der mit dem 3:1 in der 81. Minute die Weichen für den FV Lörrach-Brombach endgültig auf Sieg stellte.