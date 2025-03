Fußball: Eichsel gewinnt wildes Derby

Doch mit Anbruch der Schlussphase änderte sich das Geschehen schlagartig. Peter Wolf und zweimal Dominik Wohner verkürzten für Karsau binnen sechs Minuten auf 3:5. Kurz darauf hatte Dominik Zumkeller bei seinem Abschluss Pech, dass der Ball nicht ins Tor ging, sondern nur den Innenpfosten „küsste“. „Das wäre das 4:5 gewesen und hätte das Spiel vollends kippen lassen“, berichtet Karsaus Cheftrainer Cliff Kiefer. „Doch im direkten Gegenzug fangen wir uns das 3:6.“ Thompson schnürte den Doppelpack. Auch diesen Rückschlag steckte Karsau weg, gab sich immer noch nicht auf. Wolf und Wohner verkürzten bis zur 88. Minute auf 5:6. „Leider fiel der durchaus verdiente Ausgleich dann nicht mehr“, so Kiefer.

Kiefer lobt Karsauer Moral im Derby

„Die Mannschaft hat große Moral bewiesen. An eine solche Aufholjagd kann ich mich weder als Spieler noch als Trainer erinnern“, erzählt Kiefer, der erklärt, wie es zu dieser beinahe historischen Aufholjagd gekommen war: „Wir wollten in der zweiten Halbzeit zeigen, dass wir es besser können, und das Beste aus diesem Spiel noch herausholen. Wir waren überzeugt davon, dass noch etwas gehen kann, sobald es uns gelingt, ein, zwei Anschlusstreffer zu erzielen. Und so war es dann auch.“ Bereits die jüngeren Aufeinandertreffen zwischen Eichsel und Karsau hatten es in sich (wir berichteten). Diesen 29. März 2025 wird aber wohl keiner der Protagonisten so schnell vergessen.