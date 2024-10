Fußball: Eichsel nicht ganz auf der Höhe

SV Schopfheim gegen TuS Efringen-Kirchen: Dieses Duell hat es in der Liga viele Jahre nicht mehr gegeben. Ein Spiel zweier Traditionsklubs am Hochrhein, die aktuell aber große sportliche Probleme haben. Die Efringer, 13., sind nach dem Abstieg und dem anschließenden Umbruch noch auf der Suche nach sich selbst. Auch in Schopfheim läuft man den Erwartungen hinterher. Acht Punkte bedeuten lediglich Platz zwölf. Ein Grund für die magere Ausbeute ist die Personalnot, mit der Trainer Angelo Cascio bereits seit Wochen zu kämpfen hat. Bei der 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende in Hausen hat Cascio auf keinen einzigen fitten Einwechselspieler zurückgreifen können. Emil Schellhorn ist gerade erst wieder aus Australien zurück, Özel Umut kann berufsbedingt kaum trainieren und Shadi Zein, der in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er weiß, wo das Tor steht, plagt sich seit Wochen mit Knieproblemen herum. Klar ist aber auch: Haben die Schopfheimer alle Mann an Bord, kann es auch schnell wieder nach vorne gehen. Cascio ist überzeugt davon, dass die Mannschaft in Zukunft wieder bessere Leistungen auf den Platz bringt. Die Partie gegen Efringen-Kirchen wird am Samstag ab 16 Uhr am Oberfeld angepfiffen.