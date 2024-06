KREIS LÖRRACH. Trotz des 1:3 aus dem Hinspiel blickt man beim SV Eichsel optimistisch auf das entscheidende Rückspiel gegen den FC Hochrhein um den Bezirksliga-Aufstieg. „Fußball spielt man, um zu gewinnen. Meine Mannschaft wird den großen Respekt aus dem Hinspiel ablegen und Vollgas geben“, betont Trainer Manuel Schwarz vor dem größten Spiel der Eichsler Vereinsgeschichte. Zur Verfügung steht dem Übungsleiter am Samstag, 16 Uhr, wieder der zuletzt rotgesperrte Stürmer Florian Thies. Der 27-Jährige traf in der regulären Saison in 22 Spielen 18 Mal, steuerte dazu noch sämtliche Assists bei. Sein Fehlen im Hinspiel in Hohentengen war dem Eichsler Spiel deutlich anzumerken. Schwarz setzt zudem auf den Faktor Heimvorteil. „Bei uns zuhause in der Kellermatten ist es für jeden Gegner schwierig. Selbst Hauingen hatten wir fast schon im Sack.“ Mit 4:2 mussten sich die Dinkelberger Anfang Mai letztlich geschlagen geben, zwischenzeitlich hatte es aber 2:2 gestanden. Doch was macht das Gelände in Eichsel eigentlich so speziell? „Die Gegebenheiten in einem ‚Tal‘ bei vielen Fans. Ich gehe davon aus, dass mehr Zuschauer da sein werden als noch im Hinspiel, wo unsere Anhänger schon zahlreich dabei waren. Dazu kommt natürlich unser Platz. Der ist alles andere als gut. Mit seinen Ecken und Kanten können wir diesen bestens bespielen.“ Einen Drei-Tore-Rückstand (Hinspiel 2:5) muss der SV Karsau am Samstag, 17 Uhr, im Rückspiel um den Klassenerhalt in der A-Klasse beim FC Tiengen II aufholen, will er sich nicht am Sonntag auf den TuS Binzen verlassen müssen. „Wir werden noch einmal alles raushauen, was möglich ist“, sagt Trainer Roberto Florio, der Karsau nach dieser Partie verlassen wird. Klar ist: Es bedarf einer deutlich besseren Leistung als noch vor Wochenfrist. Gar nicht in den Griff bekam die Florio-Elf zuhause Tiengens Angreifer Vassilios Dimitriadis. Er hatte in Karsau gleich viermal getroffen, allein drei Tore erzielte der 33-Jährige in Hälfte eins. Gute Karten auf die Rückkehr in die Kreisliga A-West hat indes der FV Fahrnau nach dem 2:0 im Hinspiel gegen den FV Tumringen. Das Rückspiel steigt nun am Sonntag (15 Uhr) auf dem Tumringer Rasenplatz im Grütt. fas