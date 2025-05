Fußball: Eichsel steht ein Umbruch bevor

Die Erfolgsstory des SV Eichsel sucht am Hochrhein seinesgleichen. Mit äußerst beschaulichen Mitteln gelang dem „kleinen Dorfverein“, wie sich die Dinkelberger selbst liebevoll nennen, in den vergangenen Jahren ein steiler sportlicher Aufstieg. Vom Abstiegskandidaten entwickelte sich der SVE zu einem Aufstiegsaspiranten. Vater des Erfolgs war und ist Trainer Manuel Schwarz, der Eichsel in der Vorsaison bis zu den Aufstiegsspielen in die Bezirksliga geführt hatte, wo man ganz knapp am FC Hochrhein gescheitert war.