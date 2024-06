Fußball: Eichsel verpasst den Aufstieg

Chancen waren in der zweiten Hälfte - wie anfangs erwähnt - für die Eichsler da, doch Hochrhein stand über weite Strecken doch recht stabil und brachte den knappen Vorsprung im Gesamtergebnis (4:3) letztlich über die Zeit. Nach nur einem Jahr kickt der FCH nun also in der kommenden Saison wieder Bezirksliga. Diese bleibt Eichsel zwar verwehrt, nach kurzer Enttäuschung können Schwarz und sein Team aber auf eine in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Spielzeit zurückblicken. Dass Eichsel so kurz vor dem Aufstieg steht und eine so dermaßen überzeugende Runde in der Kreisliga A spielt, hätte vor einem Jahr noch keiner gedacht. „Direkt nach dem Abpfiff war der Schmerz schon sehr heftig, denn es war einfach so viel mehr möglich. Am Ende steht trotzdem eine unglaubliche tolle Saison, die die Jungs gespielt haben. Darauf bin ich stolz“, macht der Cheftrainer deutlich.