Fußball: Eichsel wieder auf Trainersuche

Ein guter Zeitpunkt zum Aufhören

„Der Vorstand kam mal auf mich zu, allerdings nur mit einem Augenzwinkern“, berichtet „Hille“. „Was kann es denn jetzt für einen schöneren Abschluss geben?“ Für das Team, so Hilpüsch, sei es jetzt „ein guter Zeitpunkt“, dass er aufhöre. „Andere Spieler haben in den vergangenen Wochen die Verantwortung übernommen. Genau diesen Prozess habe ich mir gewünscht. Nächstes Jahr wird ein anderer die Tore schießen, auch davon bin ich überzeugt. Ich hole mir ja nicht am eigenen Sechzehner die Kugel und vernasche die gesamte gegnerische Mannschaft. 90 Prozent meiner Tore habe ich mit dem ersten Kontakt erzielt.“

So ganz wird Hilpüsch, der in dieser Spielzeit schon 30 Treffer auf dem Konto hat, aber wohl nicht aufhören. „In der zweiten und dritten Mannschaft werde ich sicher mal das eine oder andere Spiel machen.“ Spannend wird es für die Efringer auch am Wochenende, wenn es am Samstagabend (18 Uhr) zu Primus SV Weil II geht. Mit einem weiteren „Dreier“ würde das Spitzentrio noch einmal näher zusammenrücken.

Auf Abschiedstour befinden sich auch Maulburgs Trainer Vedat Erdogan und Jan-Niklas Levante. Sie trainieren ab der neuen Runde die U23 des FV Lörrach-Brombach.