Die Sportfreunde Schliengen verkünden ihren ersten Winterneuzugang: Vom Landesligisten SV RW Ballrechten-Dottingen kehrt Florian Kessler an die Mauchener Gasse zurück. „Wir freuen uns auf Florian. Er kennt unseren Verein bestens und war in den vergangenen Jahren an allen Aufstiegen beteiligt“, betont Yannick Klucker, Sportlicher Leiter der Sportfreunde. „Er wird uns fußballerisch definitiv weiterbringen“, ergänzt Klucker. Es gibt jedoch einen Wermutstropfen im Verlaufe des Transfers: „Wir sind uns mit Ballrechten-Dottingen noch uneinig über die Wechselmodalitäten und müssen nun abwarten“, begründet Jean Rossetti, der gemeinsam mit Klucker die Sportliche Leitung komplettiert. Es besteht also die Möglichkeit, dass der 27-Jährige vorerst gesperrt sein wird. Florian Kessler erzielte in seiner Laufbahn bereits 64 Treffer für die Sportfreunde und war Teil aller Schliengener Aufstiege von der Kreisliga C bis in die Bezirksliga. Dazu verzeichnete Kessler 54 Torvorlagen für die Blau-Weißen. Derzeit laboriert der Außenspieler an einem Muskelbündelriss im Oberschenkel und kam deshalb in der aktuellen Landesliga-Saison lediglich in neun Partien zum Einsatz. Neben dem gebürtigen Schliengener sind noch weitere Verpflichtungen geplant.