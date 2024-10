Fußball: Ein beinahe perfekter Auftritt

Ein auffälliger Michael Kuttler kehrte nach seinem 45-minütigem Einsatz in Hauingen zurück in die Startelf. Gemeinsam mit seinen Kollegen in der Offensive sorgte er für Unruhe in der Schliengener Hintermannschaft. Bereits nach vier Minuten hätte es beinahe geklingelt, als Kuttler den Keeper umkurvte und aus spitzem Winkel zum Schuss kam. 50 Zentimer fehlten zum Treffer. Kurze Zeit später nahm sein Versuch ein glücklicheres Ende. Nach einer schnellen Kombination vor dem Schliengener Strafraum tauchte er frei vor SFS-Torwart Nils Lehmann auf. Dieser parierte Kuttlers Schuss zunächst, musste sich bei dessen Nachschuss per akrobatischem Seitkick allerdings geschlagen geben.

Von Schliengen war lange Zeit wenig zu sehen, die Hausherren warfen sich in jeden Zweikampf und hielten die Gäste durch gute Devensivarbeit aus der gefährlichen Zone. Einzig eine Torchance verbuchte der SFS im ersten Abschnitt. Jonas Lösle verzog volley knapp um einen Meter über das Tor (39. ). Auf der anderen Seite vereitelte sein Teamkollege Jan Riegert spektakulär das Zeller 2:0 durch Tim Heininger, der nach Flanke von Kuttler bereits einschussbereit vor dem Tor auftauchte.