Fußball: Ein Duell der eher mittelprächtigen Art

Es ist Fakt , dass es in „Haugen“ für die Sportfreunde wenig zu erben gibt. Daran änderte sich auch am Ostersamstag nichts. Obwohl die Gäste nach 22 Minuten durch Luca Nunninger mit 1:0 in Führung gingen, mussten sich die Gäste am Ende mit einem 1:1 begnügen. Damit waren sie am Ende noch gut bedient. Zu Beginn spielte die Musik aber auf Schliengener Seite. So hätten die Gäste bereits in der 3. und in der 8. Minute treffen können, wenn nicht gar müssen. Doch Uygur und Jakob Bolsinger fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. Dabei glänzte Uygur mit einem Superpass in die Tiefe.