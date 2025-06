Fußball: Ein Duell mit der Vergangenheit

Vorfreude auf die Duelle mit dem Jugendverein

Für Motz persönlich dürften die beiden Duelle mit der SG Grenzach/Wyhlen extra besonders werden. „Der FC Grenzach war damals mein Jugendverein. Ich kenne von früher noch viele und habe auch schon mit Heiko (Heissenberger, Anm. d. Red.) zusammengespielt. Ich freue mich wirklich riesig auf die beiden Duelle“, erklärt der 35-Jährige.

Spielerisch will die SG MMW derweil nichts dem Zufall überlassen. „Wir wollen offensiv spielen und dem Gegner unser Spiel aufdrängen. So waren wir die ganze Runde am erfolgreichsten“, so Motz. Den Kontrahenten aus Grenzach/Wyhlen haben sowohl die Trainer als auch Akteure des Tabellenzweiten der Staffel I bereits beobachten können. „Sie haben eine wirklich gute Runde gespielt. Gerade die Mischung aus Erfahrung und Konstanz zeichnet sie aus“, so Motz abschließend.

Beide Coaches erwarten ein Duell auf Augenhöhe.