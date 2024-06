Fußball: Ein echter Könner übernimmt die U19

1999 hat der B-Lizenzinhaber vom Karlsruher SC ein Angebot als Jugendtrainer erhalten und außerdem die Goldene Ehrennadel seines damaligen Vereins für hervorragende Jugendarbeit, nachdem drei seiner Jugendspieler vom KSC übernommen worden waren. „Aus beruflichen Gründen sowie zu großer Distanz musste er leider ablehnen“, hieß es. „Später war er nach seinem Umzug nach Lörrach etliche Jahre beim FV Lörrach und dann auch beim FV Lörrach-Brombach im C- bis A-Leistungsbereich sehr erfolgreich tätig. Nach seinem Ausstieg beim FVLB 2017 baute er beim SC Haagen den Mädchenbereich auf und leitete auch das Fördertraining von E- bis B-Juniorinnen mit großem Erfolg“, informierte der TuS.

Piller ist ein Verfechter der Werte Disziplin, Teamfähigkeit und arbeitet akribisch an der Verfolgung der Ausbildungsziele aller Altersklassen. Der erfahrene Coach freut sich auf die neue Herausforderung beim TuS Binzen, wo er unter anderem in den nächsten Jahren für den weiteren Nachschub an gut ausgebildeten Spielern für den Aktivbereich des Neu-Landesligisten sorgen solle.