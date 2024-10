Fußball: Ein echtes Statement

KREIS LÖRRACH. Zu was der FC Steinen-Höllstein in dieser Saison in der Lage ist, wurde nun zum ersten Mal so richtig deutlich. Der FV Lörrach-Brombach II, vor dem Spieltag Tabellenzweiter, verlor gegen die Mannschaft von Trainer Burak Asik klar mit 0:4. Die Steinener verbesserten sich damit auf Platz neun. „Das waren wichtige drei Punkte. Wir haben es richtig gut gemacht. Wir sind kompakt gestanden und haben gut agiert“, freut sich Asik. Paolo Disanto per Elfmeter vor der Pause und Jose Navarro Barea, David Handke sowie Nico Römer nach dem Seitenwechsel trugen sich an diesem Nachmittag in die Torschützenliste ein. „Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Die Lörrach-Brombacher waren keinesfalls schlecht, sie stehen ja nicht umsonst da oben. Sie haben eine gute Mannschaft, aber wir haben es ihnen eben extrem schwer gemacht. Darauf können wir stolz sein.“ Im Vergleich zu den ersten Wochen der neuen Runde stehen Asik inzwischen auch wieder mehr Spieler zur Verfügung. Länger fehlen wird noch Volkan Gültekin. Nach seiner Roten Karte aus dem Spiel beim TuS Efringen-Kirchen vor Wochenfrist bekam der Angreifer nun eine Sperre von sechs Spielen aufgebrummt.