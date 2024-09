Fußball: Ein ganz besonderes Duell

In Stetten lernte der 45-Jährige das Fußball spielen, Fahr ist TuS-Mitglied, lebt in Stetten und war bis zu seinem Amtsantritt in Hauingen 2016 auch für die Reservemannschaft an der Tullastraße verantwortlich. Hauingen und Stetten vereint ohnehin so einiges. Jahrelang duellierten sich beide Teams in der Kreisliga A, in der jüngeren Vergangenheit machten beide auf ihre Weise erhebliche Fortschritte und entwickelten sich nachhaltig nach vorne. Der verdiente Lohn waren die Aufstiege. Stetten gelang die Rückkehr in die Bezirksliga bereits im vergangenen Jahr, Hauingen folgte dank einer beeindruckenden Spielzeit als Meister in diesem Juni.