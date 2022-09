Fußball Ein ganzspeziellesDerby

Bruder Fahredin kennt die Mannschaft dagegen schon seit Jahren. „Er ist bis heute dabei geblieben. Das ist toll“, sagt Faik Zikolli. „Ich möchte nun meinen Teil dazu beitragen und das, was ich damals in der Jugend vom SV Weil bekommen habe, zurückgeben.“

Gegenüber Dennis Weiss und Zikolli kennen sich aus dem Aktivbereich nur zu gut. Vor zwei Jahren standen sie sich in der Bezirksliga zuletzt in einem Pflichtspiel gegenüber. „Ich freue mich auf das Wiedersehen“, macht Weiss deutlich. „Was mich auch extrem gefreut hat, war die Bereitschaft der Weiler, das Pokalspiel sofort zu verlegen, da ich am 3. Oktober aus privaten Gründen nicht gekonnt hätte. Ohne Probleme haben wir uns auf einen neuen Termin festlegen können“, sagt Weiss. Das Pokalspiel findet nun am 12. Oktober in Weil statt. Sowohl der FVLB (2:1 in Donaueschingen) als auch die Weiler (3:2 zuhause gegen Emmendingen) gewannen vor einer Woche das erste Saisonspiel.