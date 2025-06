Fußball: Ein Großer des Bezirks sagt „Adieu“

Der FV Lörrach, TuS Binzen, FC Steinen-Höllstein und schließlich der FV Brombach waren seine Aktivstationen. Und beim Lörracher Ortsteilklub begann Sütterlins eindrucksvolle Trainer- und Funktionärskarriere, die in all den Jahren mit dem Gewinn zahlloser Meister- und Pokaltitel Furore machte. Doch nicht nur auf und neben dem Rasen waren Karl-Frieder Sütterlins Kompetenz, Sachverstand und Intelligenz gefragt. Auch sein Wirken auf Funktionärsebene sucht im heimischen Fußball seinesgleichen. Der Macher war es, der 2011 maßgeblich an der Fusion des FV Lörrach und FV Brombach zum FV Lörrach-Brombach beteiligt war. Fortan spielte der FVLB die erste Geige im Bezirk.