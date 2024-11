Bis zur 62. Minute. Hauingens Goalie David Vogt hatte Murgs Goalgetter Gökalb Uyar ungeschickt von den Beinen geholt. Dieser scheiterte beim fälligen Elfmeter am Verursacher. Schiedsrichter Stefan Mera-Linz ahndete ein zu frühes Verlassen der Linie von Vogt allerdings mit einer Wiederholung. Hier ließ sich diesmal Bilal Yusuf Cam nicht zweimal bitten und verwandelte souverän unten links.

In der Folge wurde Hauingen stärker, war am Drücker. Moritz Keller wurde im Sechzehner von den Beinen geholt (70.), diesmal blieb die Pfeife zum Unmut der Hauinger jedoch stumm. Andre Ferrara für die Gäste scheiterte per Lupfer nur am Pfosten. (79.) In der 84. Minute dann der „Genickbruch“ für den FCH. Uyar knallte die Kugel aus vollem Lauf vom Strafraumrand unhaltbar unten links in die Maschen.