Fußball Ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Gut möglich, dass der eine oder andere aus der „Zweiten“ bei der ersten Mannschaft des FSV aushelfen muss. „Dann könnte es sein, dass die Rheinfelder mit noch mehr Erfahrung auf dem Platz auftreten werden. Damit hatten wir bislang immer Probleme. Wir haben eine junge Mannschaft und agieren ab und an noch zu naiv. Das rächt sich gegen erfahrene Spieler“, erklärt Vollmer. „Wir müssen aber letztlich auf uns schauen und mindestens einen Punkt mehr holen als die Huttinger in den letzten beiden Spielen“, so Vollmers simple Rechnung im Saisonendspurt.

Vor der Aufstiegsrelegation bekommen es die Sportfreunde Schliengen noch mit dem FC Hauingen zu tun. Angepfiffen wird die Partie am Samstag ab 17 Uhr. „Das ist eine gute Prüfung für uns“, betont Trainer Alex Schöpflin. Die Hauinger sind in einer tollen Verfassung, sammelten in der Rückrunde sogar einen Zähler mehr als die Schliengener und kletterten bis auf Rang drei vor.

Gute Erinnerungen hat die Elf von Trainer Mick Fahr an das Hinspiel. Im vergangenen November behielt Hauingen mit 2:1 die Oberhand. „Wir spielen in Schliengen auf Sieg. Wir wollen die Saison auf dem dritten Platz beenden“, lässt Fahr wissen. „Sollte uns das gelingen, könnten wir damit auch sehr zufrieden sein. Vor der Saison wollten wir ja ins erste Drittel. Das wird die Mannschaft auf jeden Fall erreichen. Dazu standen wir im Halbfinale des Bezirkspokals“, lobt Fahr, der sich nach der Partie in Schliengen in den Urlaub verabschiedet. Mit einem Sieg bei den Sportfreunden könnten die Hauinger auch schon ein erstes Statement für die kommende Spielzeit setzen.

Hauingen will in Schliengen alle drei Punkte mitnehmen

Heute ab 15.30 Uhr duellieren sich Eichsel und der TuS Kleines Wiesental. Eine halbe Stunde später wird die Partie zwischen Steinen-Höllstein und dem FC Wittlingen II angepfiffen. Die Reserve des SV Weil bekommt es am Samstag, 18 Uhr, mit dem FC Hausen zu tun.