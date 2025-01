Wie Fußball-Landesligist VfR Bad Bellingen und die Spielvereinigung Bamlach/Rheinweiler aus der Kreisliga A West auf ihren Webseiten bekannt gegeben haben, wird die schon seit geraumer Zeit im Raum stehende Fusion zur neuen Saison Realität. Beide Vereine fassten im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in der vergangenen Woche den Beschluss, ab der kommenden Saison gemeinsam als „FC Bad Bellingen“ in den Spielbetrieb einzusteigen. Sowohl die Mitglieder der Spielvereinigung als auch die Mitglieder des VfR stimmten mit überwältigender Mehrheit für eine Fusion mit dem benachbarten Verein. Der VfR Bad Bellingen, der erst vor einem halben Jahr sein hundertjähriges Jubiläum gefeiert hatte, betont auf seinen Social Media-Kanälen, dass man mit jenem Schritt „die Synergien der beiden Vereine nutzen und den Fußball, allen voran den Jugendfußball, in der Gemeinde Bad Bellingen langfristig sicherstellen kann“. Wie und in welcher Form die aktuellen Mannschaften und die neuen Trainingskapazitäten aufgeteilt werden. liegt nun in der Hand der beiden Vereine. Die Planungen zur neuen Saison laufen.