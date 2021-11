Fußball Ein offenes Duell im Rebland

Bis dahin soll zumindest noch der Anschluss an die Mittelfeldplätze geschaffen werden. Vier Zähler fehlen aktuell auf den Elften SG FC Wehr-Brennet. Mit dem FC Wallbach, der den ersten Abstiegsplatz einnimmt, ist Efringen-Kirchen punktgleich. Nun kommt mit dem FC Zell der Liga-Primus ins „Hölzele“. „Da wartet eine absolute Hausnummer auf uns. Wir müssen von Beginn an konzentriert sein, kompakt gegen den Ball verteidigen und trotzdem mutig nach vorne spielen“, lässt Weiß wissen und fügt hinzu: „Wir haben schon gezeigt, dass wir mit Gegnern aus der oberen Tabellenregion mithalten können. Das wollen wir bestätigen und unseren Zuschauern ein offenes Spiel zeigen.“

Satte 18 Punkte mehr hat der FC Zell auf seinem Konto. Vor einer Woche hatten die Wiesentäler beim 6:0 gegen Bosporus FC Friedlingen leichtes Spiel. Anders wird es nun wohl am Sonntag zur Sache gehen. „Das Spiel in Efringen wird schwierig, aber davon hatten wir auswärts auch schon genügend. Um weiter vorne zu bleiben, sind wird aber weiter in der Pflicht“, macht Trainer Michael Schwald deutlich.

Bei den Zellern steht das Kollektiv an erster Stelle. Die Mannschaft zeigt sich als Einheit – und ist gerade deshalb so erfolgreich. Schwald muss in Efringen auf Altin Ramaj, Dario Muto und Lukas Guschel verletzungsbedingt verzichten. Hinter den Einsätzen von David Welte und Fabrice Neto-Loureiro steht noch ein Fragezeichen.