Fußball: Ein packendes 0:0

Nur in seltenen Fällen erfreut sich der neutrale Zuschauer an einem torlosen Remis. Das 0:0 zwischen den Sportfreunden aus Schliengen und dem SV Waldhaus war allerdings ein Unentschieden der besten Sorte. „Chancenwucher hüben wie drüben“, attestierte SFS-Trainer Yannick Klucker der Partie. Die Gäste aus Waldhaus fanden besser in die Partie und waren dem Führungstreffer bis zur 50. Minute näher. Dann allerdings kippte die Partie und die SFS scheiterten entweder am Aluminium oder dem eigenen Unvermögen vor dem gegnerischen Gehäuse. Ganze vier Mal ließen die Hausherren das Torgestänge erzittern und vergaben reihenweise gute Einschussmöglichkeiten.