Fußball: Ein souveräner Auswärts-Auftritt

Auch mit dem neuen Trainer Slobodan Maglov wartet der Aufsteiger immer noch auf den ersten Sieg. Auch er musste anerkennen, dass der Gegner aus dem Markgräflerland eine andere Qualität auf den Platz brachte.

Auch mit einer defensiveren Ausrichtung als in den Spielen zuvor starteten die Südstern-Kicker in die Partie. Dennoch konnten sie in der 33. Minute den Auggener Führungstreffer nicht verhindern. Einmal mehr war es der aufgerückte Abwehrchef Moritz Walther, der den Auggener Treffer zum 1:0 markierte.