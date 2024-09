Fußball: Ein Spektakel mit elf Toren

Die Jubelgesänge nach dem vierten Sieg in Folge waren Ausdruck der Stimmung bei der „Schwanenelf“, die immer besser zu ihrer Form finden, und in dieser Verfassung bei der Meisterfrage ein großes Wort mitreden werden. Allerdings ist FCZ-Trainer Michael Schwald nicht verborgen geblieben, dass durch „einige Unkonzentriertheiten“ vieles hätte vermieden werden können. Denn nach einem Traumstart mit einer 2:0-Führung durch einen verwandelten Foulelfmeter von Tim Heininger (15.) und dem 2:0 durch Leon Boos (20.) schienen die Wiesentäler auf Kurs zu sein. „Aber dann haben wir den Gegner regelrecht eingeladen“, sagte Schwald. Denn innerhalb von elf Minuten drehten die Gäste die Partie. Anes Kljajic, erzielte innerhalb von zwei Minuten den Ausgleich. Und als Valentino Colella mit dem 2:3 die Partie endgültig drehte (35.), gab es lange Gesichter bei den Wiesentälern. Aber Zell schlug zurück, kam durch Jonas Krumm (44.) zum Ausgleich. Ein Doppelschlag kurz nach der Pause durch Aron Reiß (46.) und erneut Boos (48.) brachte Zell auf den Weg zurück. „Im Mittelfeld haben wir keinen Zugriff bekommen, und auf den Außenbahnen waren wir ebenfalls anfällig“, beschrieb Keser die Gegentorflut. Trotzdem blieb es bis zum Abpfiff spannend. Erst der später Elfmetertreffer von Krumm in der Nachspielzeit entschied diese Partie. Einen Neuzugang konnte die SG-FC Wehr-Brennet in der Partie beim FC Zell präsentieren, und der bei seinem ersten Einsatz gleich eingeschlagen hat. Anes Kljajic heißt der Mann, der die SG mit seinem beiden Treffern zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich begeisterte. „Anes Heimatverein ist der TSV Frommern“, berichtet SG-Coach Urs Keser, „ihn hat es beruflich in die Grenzecke gezogen, und er ist bei uns mit einem Gastspielrecht ausgestattet.“ Mit Frommern, das im Landkreis Rottweil liegt, ist der 22-jährige Stürmer in der letzten Saison in die Landesliga aufgestiegen. „Anes trainiert bei uns mit. Sofern er an den Wochenenden hier ist, kommt er bei uns zum Einsatz,“ freut sich Keser auf weitere Tore. pd