Fußball Ein Stürmer für den FSV

Cerimi führt aktuell in der Kreisliga A-Ost die Torschützenliste an. „Wir werden mit ihm einen weiteren jungen, ehrgeizigen und top veranlagten Kicker in unseren Reihen haben und somit den Verjüngerungsprozess weiter vorantreiben. Wir denken, dass wir alle große Freude an ihm haben werden“, so der Verein in seiner Pressemitteilung.