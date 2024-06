Der TuS Binzen wurde in den hiesigen Fußballkreisen ein Synonym für den Erfolg. Die erste Mannschaft rauschte aus der Kreisliga B im Schweinsgalopp in die Bezirksliga. Und nun peilen die Sütterlin-Schützlinge den Aufstieg in den überregionalen Fußball an. „Wir alle freuen uns riesig,dass wir nach einer durchwachsenen Vorrunde in der Rückrunde alles in die Waagschale geworfen und damit den zweiten Tabellenplatz und die beiden Aufstiegsspiele zur Landesliga erreicht haben“, lässt der TuS-Boss nicht ohne Stolz wissen.

Beinahe wäre noch der Titel drin gewesen. Am Ende fehlte ein Punkt auf Meister und Direkt-Aufsteiger VfR Bad Bellingen. Scherer weiß auch, warum: „In der Vorrunde haben wir zu viele Punkte liegen gelassen. In letzter Sekunde gaben wir beispielsweise Punkte in Efringen-Kirchen, Buch und gegen Mettingen/Krenkingen ab. Die verletzungsbedingten Ausfälle von Nils Mayer, Gabriel Dittmar, Tobias Lehr und Felix Sütterlin waren nicht zu kompensieren.“