Fußball: Ein Topspiel zur rechten Zeit

Allen voran die erste Halbzeit vor Wochenfrist beim 3:0 in Schliengen ließ bei manch einem das Fußballerherz höher schlagen. Zu hoch möchte Keser die kommende Partie allerdings noch nicht hängen. „Ich sehe dieses Spiel noch nicht so als das große Highlight an, weil einfach noch ein gutes Stück in dieser Saison zu gehen ist. Natürlich ist der Sonntag wichtig, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Wir haben in den nächsten Wochen genug schwere Spiele.“

Behält die Spielgemeinschaft die Oberhand, würde sich der Abstand zwischen den beiden Teams auf einen Zähler verringern. „Wittlingen zu knacken, wird sicherlich nicht einfach. Sie sind nicht umsonst Tabellenführer, sie wollen aufsteigen. Da sind wir noch ein bisschen entfernt.“ An einem guten Tag könne man Wittlingen schlagen, „an mehreren anderen Tagen würden wir gegen sie verlieren“.