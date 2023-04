Fußball Ein unangenehmer Gegner wartet

Die Niederlage gegen Luzern wirkt immer noch etwas nach. „Da war keiner in der Kabine, der Freudentänze aufgeführt hat“, sagte Vogel über die Stimmung nach der 0:2-Pleite. Seine Schlüsse aus der Niederlage hat der Übungsleiter gezogen. „Wir wissen, was nicht so positiv gelaufen ist.“ Im Vergleich zum Spiel gegen Luzern hatte die Mannschaft in der Vorbereitung auf das Match gegen Sion einen Tag mehr zum Verschnaufen. Von der Fitness her ist sich Vogel sicher, dass seine Mannschaft in einem anderen Zustand sein wird als noch am Sonntag.

Die derzeitigen Englischen Wochen beschreibt der Übungsleiter als den „schwierigsten Rhythmus, den es im Vereinsfußball gibt.“ Doch auch in der kommenden Saison soll der FCB wieder in diesem Rhythmus spielen. Dazu ist aber ein dreifacher Punktgewinn heute Abend notwendig.