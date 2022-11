Fußball Ein wichtiger Sieg für die Moral

Durch das Fehlen von Leon Riedle musste Di Domenico umstellen. „Ob sich Leo (Komljenovic, Anm. d. Red.) früher hätte fallen lassen müssen oder früher den Ball angehen sollen, müssen wir noch analysieren.“

Durch den frühen Rückstand ließen sich die Lerchenstädter aber nicht aus der Ruhe bringen und suchten immer wieder ihre Chancen, bekamen auch die Möglichkeiten.

War schon die erste Halbzeit von Seiten der Hausherren eine sicher geführte Partie, sollte sich die Leistung in der zweiten Halbzeit noch einmal steigern. Die Grütt-Kicker attackierten die Gäste noch früher, liefen noch früher an und setzten den Gegner unter Druck, zwangen ihn zu Fehlern. „Das hatten wir eigentlich auch schon für die erste Halbzeit so geplant. Aber manchmal bekommen Spiele halt auch ihrer Eigendynamik“, erklärte Di Domenico sein ursprüngliches taktisches Konzept.

Der FVLB wurde dann auch für seine Mühe belohnt. Zuerst erzielte David Pinke mit seinem mittlerweile vierten Treffer den Ausgleich, dann zeigte Youngster Nemanja Radulovic, dass er trotz seiner 18 Jahre Nerven aus Draht hat. Einen Pass von John Zamorano Burgos nahm er mustergültig an, setzte sich gegen seinen Gegenspieler im Laufduell durch und überwand dann auch noch Gäste-Keeper Krause zur vielumjubelten und vor allem hochverdienten 2:1-Führung.

Was aber genauso wichtig war wie die beiden Treffer, war die Einsatzbereitschaft und der Kampfeswille bis zur letzten Minute. In den vergangenen Wochen hatten die Lörracher immer wieder vorzeitig mit dem Fußball pielen aufgehört und sich so oft um die eigentliche verdienten Früchte ihrer Arbeit gebracht.

