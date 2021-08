Fußball Ein wichtiger strategischer Schritt

Neben der Übertragung aller Spiele der Frauen-Bundesliga auf der Plattform MagentaSport wird – wie schon in der Vergangenheit – jeweils eine Begegnung pro Spieltag im Free-TV auf Eurosport präsentiert. Darüber hinaus hat die ARD das Recht auf ein zusätzliches Live-Spiel pro Spieltag und Highlight-Berichterstattung. Zudem wird der Sender über die Samstagsbegegnung regelmäßig und ausführlich in der Sportschau berichten und damit die Frauen-Bundesliga langfristig in ihre Sendung integrieren.

Die Saison 2021/22 startet am 27. August mit dem Eröffnungsspiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen den SC Freiburg (ab 19.15 Uhr). Grundsätzlich geplant ist neben einem regelmäßigen Spiel am Freitag auch jeweils eine Partie am Samstag, die restlichen vier Begegnungen finden zu zwei unterschiedlichen Anstoßzeiten (13 und 16 Uhr) am Sonntag statt. Keine Spitzen-Frauenfußball gewinnt an Bedeutung.