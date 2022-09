Fußball Ein Wiedersehen nach vier Jahren

Ein Pflichtspiel haben die Lörrach-Brombacher vor dem Saisonstart bei der SG DJK Donaueschingen am Sonntag (13 Uhr) schon absolviert. Am vergangenen Wochenende gewann der FVLB in der ersten Verbandspokal-Runde bei der SG FC Wehr-Brennet mit 3:1. Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, steigt dann das Duell mit dem SV Weil in der zweiten Runde.

Bereits eine Woche zuvor treffen beide Mannschaften in der Liga aufeinander. Vier Jahre hat es das nicht gegeben. Denn während der FVLB 2019 den Klassenerhalt in der Oberliga erreichte, stieg der SV Weil sang- und klanglos mit null Punkten in die Landesliga ab.

In der Vorsaison gelang den Grenzstädtern dann die Rückkehr in die Verbandsliga. Im Aufstiegsspiel auf neutralem Platz in Bad Bellingen gegen den JFV Dreisamtal gewannen die Blau-Weißen mit 2:0.

Kapitän der Mannschaft war Malin Schepperle, der heuer bei seinem Vater in der „Ersten“ mitwirkt. Führte Antonio Colucci die Weiler noch als Trainer in die Verbandsliga, hat nun Fahredin Zikolli das Zepter bei den Weiler A-Junioren in der Hand. Der 41-Jährige spielte selbst jahrelang für den SVW. Für die Weiler wird es zunächst wohl nur um den Klassenerhalt gehen. Zum Saisoneinstieg empfängt Weil am Sonntag ab 13 Uhr den FC Emmendingen.