Fußball Ein wildes Derby in der Schlussphase

Zum tragischen Helden avancierte Andrej Kapetanovic. Der Waldshuter Stürmer erzielte zunächst die beiden VfB-Treffer, scheiterte aber in der 89. Minute mit einem schwach geschossenen Handelfmeter an Rheinfeldens Keeper Marco Buonacosa.

Aber auch beim FSV Rheinfelden wurde über zwei vergebene Punkte lamentiert: „Nach der frühen Führung hätten wir locker das 2:0 und 3:0 nachlegen können“, merkte FSV-Coach Musa Musliu an. Die Gäste waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Nach einem feinen Spielzug brachte Almin Mislimovic seine Mannschaft bereits in der 2. Minute mit 1:0 in Front. In der Folgezeit nutzten Jason Cerimi, der alleine vor dem VfB-Tor von Torhüter Cihan Ceylan gebremst wurde, Jeremy Stangl (traf nur den Außenpfosten) und erneut Mislimovic die sich bietenden Großchancen nicht.