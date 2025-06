Fußball: Ein würdiger Abschluss für den VfR

Ab der kommenden Saison geht das Team dann, fusioniert mit der Spvgg. Bamlach/Rheinweiler, als FC Bad Bellingen an den Start. Ob dieses Team seine Premiere in der Landesliga oder nun doch eine Etage tiefer, in der Bezirksliga Hochrhein, erfährt, liegt nun in den Händen des SV 08 Laufenburg.

Laufenburg entscheidet über Bellinger Klassenerhalt

Sollte der SV 08 über die Dreier-Relegation in die Verbandsliga Südbaden aufsteigen, dürfte der FC Bad Bellingen in der Spielzeit 2025/2026 in der Landesliga debütieren. „Wir hoffen darauf, dass der SV 08 Laufenburg das Ding durchzieht und uns somit in der Liga hält“, so Schillinger.