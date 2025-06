Fußball: Eindeutige Meisterschaften

In der Kreisliga C, Staffel III ging es an der Spitze der Liga ähnlich überzeugend zu. Der SV Inzlingen, der erst im vergangenen Jahr den bitteren Abstieg in die Kreisliga C hinnehmen musste, sicherte sich mit 56 Punkten den Meistertitel sowie den direkten Wiederaufstieg. Mit einem Torverhältnis von 95:22 und satten elf Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten TuS Lörrach-Stetten III sicherte sich die Mannschaft von Cheftrainer Kevin Nicklas bereits vorzeitig den ersten Platz.