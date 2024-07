Fußball: Eine außergewöhnliche Saison

Fast ein Start-Ziel-Titelfür den VfR Bad Bellingen

Während der VfR seinen Platz an der Sonne ab dem sechsten Spieltag eindrucksvoll verteidigte, ging Binzen den Umweg über die Relegation. Vor einer Mega-Kulisse von 1800 Zuschauern behielt der TuS gegen den FC Emmendingen in den Aufstiegsspielen die Oberhand und feierte nicht nur den dritten Aufstieg binnen fünf Jahren, sondern auch den perfekten Abschied von Trainer-Ikone Karl-Frieder Sütterlin. Der 70-Jährige ist hauptverantwortlich für die rasante Entwicklung des Dorfklubs. Künftig wird Sütterlin dann zwar „nur“ noch als Co-Trainer beim TuS fungieren, seine Kontakte und tolle Menschenführung werden aber sicherlich auch in Zukunft weiterhin zur Geltung kommen.

Einen gelungenen wie emotionalen Abschied gab es auch für Alexander Schöpflin. Von der Kreisliga C an war der Familienvater für die erste Mannschaft bei den Sportfreunde aus Schliengen als Trainer verantwortlich. In seiner letzten Saison landete er mit seinem Herzensklub am Ende sogar noch auf dem vierten Platz. Einen Punkt hinter Schliengen kam der SV Herten als Fünfter ins Ziel.