Fußball Eine besondere Konstellation

Vom Spielverlauf im Klettgau möchte Schwald allerdings nichts wissen: „Wir schauen auf uns. Das ist auch gut so, denn alles andere können wir ja nicht beeinflussen.“ Aufstiegsshirts wird es am Wochenende auch noch nicht geben. Etwas anderes hätte man von Schwald nun auch nicht erwartet. Getreu nach dem Motto: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen! In Weilheim dürfen sich die Zeller derweil auf lautstarke Unterstützung von zahlreichen Zeller Anhängern freuen. „Es wurde schon lange geplant, dass ein großer Bus mit Fans anreisen wird.“

Mit der Chancenverwertung war Schwald zuletzt unterdessen nicht ganz einverstanden. Und das obwohl seine Schützlinge am Mittwoch beim 6:1 in Waldshut die 100-Tore-Marke knackten. Auch das zeichnet Schwald aus: Sei nie zufrieden, es geht immer besser. Diese Einstellung hat sich in dieser Spielzeit in herausragender Form auch auf seine Mannschaft übertragen. Mit der Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg wollen die Spieler Schwald nun ein wunderbares Abschiedsgeschenk machen. Es fehlt nicht mehr viel.

In Weilheim kann Coach Michael Schwald übrigens auf dasselbe Personal wie zuletzt zurückgreifen. Lediglich die Langzeitverletzten fallen aus.