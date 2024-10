Fußball: Eine Demonstration der Stärke

Eindrucksvoll war für die rund 450 Zuschauer im Stadion an der Kander, mit welch großer Laufbereitschaft, Einsatzwillen und spielerischer Klasse die Schützlinge von Trainer Fabio Muto zu Werke gingen. Dagegen wirkten die Gäste aus der Lörracher Südstadt in vielen Szenen geradezu zaghaft, gehemmt.

So dauerte es nicht lange, bis es bei sonnigem Herbstwetter das erste Mal im Stettener Kasten klingelte. Kevin Etienne stürmte auf dem rechten Flügel unwiderstehlich davon und zirkelte den Ball aus spitzem Winkel an Stettens machtlosen Keeper Nils Ihlemann zum frühen 1:0 ins lange Eck. In der Folgezeit erhöhten die Gastgeber die Schlagzahl weiter. Etienne nutzte zwei weitere Großchancen nicht. Spektakulär war dann auch der zweite Treffer in der 26. Minute. Nach einer tollen Kombination war es Lorik Breca, der perfekt vollendete. Von Stetten kam in der Vorwärtsbewegung nicht viel. Wenn doch, war Keeper Maximilian Imgraben auf dem Posten.