Fußball: Eine eindrucksvolle Revanche

Beide Teams taten sich auf dem Kunstrasen schwer, ins Spiel zu finden, viele Fehlpässe prägten das Geschehen. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs schloss Aaron Reiß einen starken Angriff über die linke Seite, auf Vorarbeit von Marius Lais, eiskalt ab – die einzig nennenswerte Szene des ersten Durchgangs. „Der Treffer kurz vor der Pause kam uns natürlich sehr gelegen“, merkte Zells Trainer Michael Schwald an.

Nach der Pause änderte sich das Bild jedoch schnell. Der FC Zell kam mit mehr Elan aus der Kabine und münzte die Überlegenheit sofort in Tore um. Leon Boos brachte die „Schwaneölf“ bis zur 65. Minute per Doppelpack mit 3:0 in Führung. In den Schlussminuten durfte neben Boos auch Aaron Reiß einen Doppelpack bejubeln und stellte auf 4:0 (84.). Michael Kuttler sorgte in der 89. Minute für den Endstand.