Fußball Eine intensive Vorbereitung

Die große Qualität der Neuzugänge und die bewährten Stammkräfte nähren die Hoffnung, dass sich der FV Lörrach-Brombach in der kommenden Saison in gesicherten Tabellenregionen bewegt, nicht in Abstiegsgefahr gerät und gegen namhafte Gegner wie beispielsweise die Stuttgarter Kickers mithalten kann. Dazu bedarf es einer entsprechenden Vorbereitung. So floss im ersten Training der Schweiß auf den Kunstrasen bereits in Strömen. „Die Spieler sollen topfit in die Saison einsteigen. Nur, wer körperlich auf der Höhe ist, wird in dieser Liga bestehen können“, betonte Aktas.