Fußball: Eine Lehrstunde auf heimischem Rasen

In der Anfangsviertelstunde war beiden Mannschaften der gegenseitige Respekt voreinander anzumerken. Ein klassisches Abtasten fand statt, wie es oft in Spitzenspielen der Fall ist. In der Folge war auf beiden Seiten klar zu sehen, worauf der Fokus lag: Kontrolle und Sicherheit. Bloß kein unnötiges Risiko eingehen. Die letzten zehn Minuten vor der Halbzeit hatten es dann jedoch in sich.

Marc Rawiel setzte sich in der 37.Minute auf dem rechten Flügel durch und brachte eine scharfe Hereingabe in den Lörracher Strafraum. Mohamed Amine Mefrouche stahl sich im Rücken der Lörracher Hintermannschaft davon und musste am langen Pfosten zur Bahöinger Führung nur noch den Fuß hinhalten.