Fußball: Eine neue Zeitrechnung hat begonnen

SF Schliengen - SV Jestetten (Sa.; 16 Uhr): In Schliengen beginnt am Samstag eine neue Zeitrechnung. Nach zehn Jahren unter Alex Schöpflin steht ab sofort Jürgen Andres an der Seitenlinie bei den Markgräflern. Der 54-Jährige war zuletzt für den VfR Pfaffenweiler (Bezirk Freiburg) tätig, in der Vorsaison pausierte er. „Ich habe mich sehr gut und sehr schnell in Schliengen eingefunden. Es läuft soweit alles nach Plan und die Mannschaft macht einen sehr homogenen Eindruck, die Spieler verstehen sich untereinander sehr gut“, freut sich Andres, der weiß, in welch große Fußstapfen er tritt. „Das ist mir schon bewusst, spielt aber aktuell bei der Arbeit mit den Jungs keine so große Rolle.“